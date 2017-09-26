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    МВД: в ДТП на Кубани пострадали 24 человека, 6 погибли. ДТП, Краснодар, автобусы, грузовики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМВД: в ДТП на Кубани пострадали 24 человека, 6 погибли

    МВД: в ДТП на Кубани пострадали 24 человека, 6 погибли

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    • Фото: Горячий Ключ / vk.com
    МВД: в ДТП на Кубани пострадали 24 человека, 6 погибли

    МВД: в ДТП на Кубани пострадали 24 человека, 6 погибли

    МВД: в ДТП на Кубани пострадали 24 человека, 6 погибли
    • Фото: Горячий Ключ / vk.com

      • В региональном управлении МВД уточнили число погибших и пострадавших в автокатастрофе на трассе «Дон».

      В региональном главке МВД сообщили, что в ДТП с участием грузовика и автобуса на Кубани пострадали 24 человека, погибли 6: водитель и пятеро пассажиров. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

      Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Всего в автобусе находилось 30 человек, 24 пассажира доставлены в больницы».

      Автокатастрофа произошла на трассе «Дон» в районе поселка Молькино. Экскурсионный автобус, следовавший из Адлера в Нижний Новгород, столкнулся на трассе с грузовиком, припаркованным у обочины.

      Восьмерых пострадавших в состоянии средней и легкой тяжести доставили в больницу Горячего Ключа. Остальных отправили в клиники Краснодара. По предварительной информации, детей в автобусе не было.

      Следователи устанавливают все обстоятельства аварии. Спасатели и сотрудники дорожных служб приступили к расчистке трассы. В настоящее время движение по трассе «Дон» в районе города Горячий Ключ уже восстановлено.

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