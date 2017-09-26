СМИ: США вывели свои войска с базы Аз-Закф на юге Сирии

США в рамках договоренностей о формировании зоны деэскалации в провинции Дераа закрыли одну из двух своих баз на юге Сирии —
Аз-Закф.
Как пишут «Известия», закрытие одной из двух американских баз произошло в рамках договоренностей о формировании зоны деэскалации на юге Сирии. В Пентагона остается база Ат-Танф, расположенная на границе с Иорданией.
В статье говорится, что теперь у США серьезно сократятся возможности по поддержке вооруженной сирийской оппозиции.
В Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) информацию о закрытии базы Аз-Закф не опровергли.
Сообщение CENTCOM: «В Сирии и Ираке американская коалиция создает и закрывает ряд баз в зависимости от оперативной обстановки и для того, чтобы оказывать эффективную поддержку нашим партнерам. Решение о создании или закрытии временных баз определяется оперативными требованиями и ходом кампании. Силы коалиции и их партнеры по-прежнему действуют в Ат-Танфе».
Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй, представитель пресс-службы Пентагона: «По поводу зон деэскалации я советую обратиться в госдепартамент. Министерство обороны США концентрируется на военном разгроме ИГ».
Издание напоминает, что информация о создании второй американской базы на юге Сирии появилась в июне. Базу Аз-Закф использовали военные США и боевики оппозиционной «Сирийской свободной армии». В этот район были переброшены реактивные системы залпового огня и другая техника.
В статье говорится, что теперь у США серьезно сократятся возможности по поддержке вооруженной сирийской оппозиции.
В Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) информацию о закрытии базы Аз-Закф не опровергли.
Сообщение CENTCOM: «В Сирии и Ираке американская коалиция создает и закрывает ряд баз в зависимости от оперативной обстановки и для того, чтобы оказывать эффективную поддержку нашим партнерам. Решение о создании или закрытии временных баз определяется оперативными требованиями и ходом кампании. Силы коалиции и их партнеры по-прежнему действуют в Ат-Танфе».
Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй, представитель пресс-службы Пентагона: «По поводу зон деэскалации я советую обратиться в госдепартамент. Министерство обороны США концентрируется на военном разгроме ИГ».
Издание напоминает, что информация о создании второй американской базы на юге Сирии появилась в июне. Базу Аз-Закф использовали военные США и боевики оппозиционной «Сирийской свободной армии». В этот район были переброшены реактивные системы залпового огня и другая техника.
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