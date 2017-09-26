Госдеп: США непричастны к гибели российского генерала в Сирии

В американском внешнеполитическом ведомстве уверяют, что не поддерживают террористов «Исламского государства».
Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителей американского внешнеполитического ведомства, в Госдепартаменте не согласны с мнением заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, считающего, что гибель российского генерала в Сирии является «следствием двуличной позиции США».
Сообщение представителя Госдепартамента США: «Заявления о том, что США поддерживают ИГ или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром „Исламского государства“».
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил обеспокоенность в связи с тем, что Вашингтон, заявляя о заинтересованности в ликвидации «Исламского государства», своими действиями демонстрирует обратное. По мнению Рябкова, власти США на самом деле пытаются решить политические и геополитические задачи, которые для Вашингтона важнее контреррористической борьбы. Российский дипломат также прокомментировал информацию о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова, который возглавлял группу российских военных советников, в районе города Дейр-эз-Зор. По словам Рябкова, «гибель российского командира — это плата кровью за двуличие американской политики в Сирии».
Напомним, ранее Минобороны обвинило США и поддерживаемые ими отряды сирийской оппозиции в сотрудничестве с террористами. Позже в Минобороны подчеркнули, что никаких разъяснений или опровержений по данному вопросу от представителей сирийской оппозиции или США до сих пор не поступило.
Сообщение представителя Госдепартамента США: «Заявления о том, что США поддерживают ИГ или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром „Исламского государства“».
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил обеспокоенность в связи с тем, что Вашингтон, заявляя о заинтересованности в ликвидации «Исламского государства», своими действиями демонстрирует обратное. По мнению Рябкова, власти США на самом деле пытаются решить политические и геополитические задачи, которые для Вашингтона важнее контреррористической борьбы. Российский дипломат также прокомментировал информацию о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова, который возглавлял группу российских военных советников, в районе города Дейр-эз-Зор. По словам Рябкова, «гибель российского командира — это плата кровью за двуличие американской политики в Сирии».
Напомним, ранее Минобороны обвинило США и поддерживаемые ими отряды сирийской оппозиции в сотрудничестве с террористами. Позже в Минобороны подчеркнули, что никаких разъяснений или опровержений по данному вопросу от представителей сирийской оппозиции или США до сих пор не поступило.
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