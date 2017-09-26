Посольство КНДР в Лондоне оцеплено из-за угрозы взрыва

К зданию посольства Северной Кореи в столице Великобритании прибыли саперы.
Британские СМИ сообщают о перекрытии улиц возле здания посольства Северной Кореи в столице Великобритании из-за подозрительного предмета. Как пишет Daily Express, звонок в полицию о том, что рядом со зданием обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, поступил в 19:52 по местному времени.
Полиция перекрыла близлежащие улицы и блокировало само здание дипломатического представительства Северной Кореи, расположенное на Ганнерсбери-авеню.
На место происшествия прибыли саперы, машины спецслужб и кареты скорой помощи. В полиции Лондона подтвердили, что произвели контролируемый взрыв подозрительного предмета.
Полиция перекрыла близлежащие улицы и блокировало само здание дипломатического представительства Северной Кореи, расположенное на Ганнерсбери-авеню.
На место происшествия прибыли саперы, машины спецслужб и кареты скорой помощи. В полиции Лондона подтвердили, что произвели контролируемый взрыв подозрительного предмета.
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