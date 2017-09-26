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    В Северной Каролине эвакуируют жителей побережья из-за приближения урагана «Мария»

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    • Фото: twitter.com
    В Северной Каролине эвакуируют жителей побережья <nobr>из-за</nobr> приближения урагана «Мария»

    В Северной Каролине эвакуируют жителей побережья из-за приближения урагана «Мария»

    В Северной Каролине эвакуируют жителей побережья <nobr>из-за</nobr> приближения урагана «Мария»
  • Фото: twitter.com

    • Власти США объявили обязательную эвакуацию туристов и отдыхающих с побережья штата Северная Каролина, к которому приближается ураган «Мария».

    Как передает NBC News, эвакуация затронула округа Хайд и Дэйр, включая прибрежные острова Хаттерас и Окракок. Для отдыхающих эвакуация является обязательной. Местных жителей призывают покинуть свои дома и уехать из опасной зоны добровольно.

    Власти штата Северная Каролина предупреждают, что невзирая на то, что эпицентр урагана пройдет вдоль побережья «по касательной» вдали от берега, прогнозируются сильные штормы, угрожающие наводнениями.

    смотретьЧисло жертв урагана «Мария» в Доминике возросло до 30 человек
    Число жертв урагана «Мария» в Доминике возросло до 30 человек
    Сейчас скорость ветра в зоне урагана «Мария» составляет около 35 метров в секунду. Ураган пятой категории ослаб до первой по шкале Саффира-Симпсона. По последним данным, жертвами урагана «Мария» в странах Карибского бассейна стали не менее 60 человек.

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