Агентство скрытых камер
ТВ-Эфир
Агентство скрытых камер
    В Дубае прошли испытания первого в мире беспилотного летающего такси. Дубай, ОАЭ, беспилотники, вертолеты, такси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Дубае прошли испытания первого в мире беспилотного летающего такси

    В Дубае прошли испытания первого в мире беспилотного летающего такси

    комментировать
    • Фото: @DXBMediaOffice / twitter.com
    В Дубае прошли испытания первого в мире беспилотного летающего такси

    В Дубае прошли испытания первого в мире беспилотного летающего такси

    В Дубае прошли испытания первого в мире беспилотного летающего такси
    • Фото: @DXBMediaOffice / twitter.com

      • В Объединенных Арабских Эмиратах протестировали первое в мире беспилотное летающее такси.

      Как сообщает Gulf News, испытания первого в мире летающего беспилотного такси, состоявшиеся в Дубае, признаны успешными.

      Электрический беспилотник, созданный совместно с германским производителем Volocopter, может перевозить до двух пассажиров. Время перелета мультикоптера ограничено 30 минутами: аккумулятор дрона требует подзарядки каждые 40 минут. Пока что на полную зарядку аккумуляторов требуется 2 часа, это время планируют значительно сократить до начала серийного выпуска аппарата. Максимальная скорость беспилотного такси составляет 100 километров в час, средняя — 50.

      На тестировании летательного аппарата присутствовал наследный принц Дубая шейх Хамдан Аль-Мактум. Разработка беспилотного летательного такси входит в правительственную программу по развитию Дубая.

      В Дубае прошли испытания первого в мире беспилотного летающего такси. Дубай, ОАЭ, беспилотники, вертолеты, такси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru