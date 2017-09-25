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    Под Киевом пылают склады фармацевтического завода. Киев, Украина, заводы и фабрики, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Киевом пылают склады фармацевтического завода

    Под Киевом пылают склады фармацевтического завода

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    • Фото: Моя Київщина: Офіційний канал / youtube.com
    Под Киевом пылают склады фармацевтического завода

    Под Киевом пылают склады фармацевтического завода

    Под Киевом пылают склады фармацевтического завода
    • Фото: Моя Київщина: Офіційний канал / youtube.com

      • Площадь пожара на складе фармацевтического завода «Биофарма» в Киевской области Украины составляет более 5 тысяч квадратных метров.

      Крупный пожар произошел в городе Белая Церковь в Киевской области. Пылают склады фармацевтического завода «Биофарма».

      Сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины: «Поступило сообщение о пожаре в городе Белая Церковь в одноэтажном производственно-складском здании ангарного типа, по предварительной информации, по хранению и упаковке лекарств. По состоянию на 20:20 площадь пожара составляла около пяти тысяч квадратных метров».

      По сообщениям украинских СМИ, местных жителей просят закрыть окна и не выходить на улицу на случай попадания в воздух вредных химических веществ.

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