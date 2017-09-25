Под Киевом пылают склады фармацевтического завода

Площадь пожара на складе фармацевтического завода «Биофарма» в Киевской области Украины составляет более 5 тысяч квадратных метров.
Крупный пожар произошел в городе Белая Церковь в Киевской области. Пылают склады фармацевтического завода «Биофарма».
Сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины: «Поступило сообщение о пожаре в городе Белая Церковь в одноэтажном производственно-складском здании ангарного типа, по предварительной информации, по хранению и упаковке лекарств. По состоянию на 20:20 площадь пожара составляла около пяти тысяч квадратных метров».
По сообщениям украинских СМИ, местных жителей просят закрыть окна и не выходить на улицу на случай попадания в воздух вредных химических веществ.
Сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины: «Поступило сообщение о пожаре в городе Белая Церковь в одноэтажном производственно-складском здании ангарного типа, по предварительной информации, по хранению и упаковке лекарств. По состоянию на 20:20 площадь пожара составляла около пяти тысяч квадратных метров».
По сообщениям украинских СМИ, местных жителей просят закрыть окна и не выходить на улицу на случай попадания в воздух вредных химических веществ.
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