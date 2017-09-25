Опубликовано видео из квартиры кубанских каннибалов

Опубликована видеозапись из комнаты краснодарского общежития, в которой жили подозреваемые в серии убийств и каннибализме.
На записи видно, что в комнате царит страшный беспорядок. По полу разбросаны книги, коробки, белье и другие вещи.
Ранее сегодня стало известно, что в Краснодаре задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве. По данным следствия, 8 сентября мужчина и его жена познакомились с женщиной. Во время пьяной ссоры местный житель убил новую знакомую, а потом расчленил тело погибшей и сфотографировался на его фоне. А через несколько дней дорожные рабочие нашли мобильный телефон с жуткими фотографиями и обратились в полицию.
Между тем жуткая история уже успела обрасти слухами и сплетнями. Так, в соцсетях рассказывают о 30 съеденных краснодарцах. При этом утверждается, что семейная пара из Краснодара похищала и убивала людей в течение почти 20 лет. Также СМИ сообщали, что во время обыска у семейной пары нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе, замороженное мясо неизвестного происхождения и видеорецепты «как приготовить человечину».
Сейчас подозреваемые арестованы. В отношении семейной пары проводятся все необходимые следственные мероприятия. Личность убитой женщины уже установлена, это уроженка Кировской области города Омутнинск. Правоохранители ищут ее родственников.
Ранее сегодня стало известно, что в Краснодаре задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве. По данным следствия, 8 сентября мужчина и его жена познакомились с женщиной. Во время пьяной ссоры местный житель убил новую знакомую, а потом расчленил тело погибшей и сфотографировался на его фоне. А через несколько дней дорожные рабочие нашли мобильный телефон с жуткими фотографиями и обратились в полицию.
Между тем жуткая история уже успела обрасти слухами и сплетнями. Так, в соцсетях рассказывают о 30 съеденных краснодарцах. При этом утверждается, что семейная пара из Краснодара похищала и убивала людей в течение почти 20 лет. Также СМИ сообщали, что во время обыска у семейной пары нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе, замороженное мясо неизвестного происхождения и видеорецепты «как приготовить человечину».
Сейчас подозреваемые арестованы. В отношении семейной пары проводятся все необходимые следственные мероприятия. Личность убитой женщины уже установлена, это уроженка Кировской области города Омутнинск. Правоохранители ищут ее родственников.
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