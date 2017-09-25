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Пёс-2
    Опубликовано видео из квартиры кубанских каннибалов. Краснодарский край, каннибализм, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано видео из квартиры кубанских каннибалов

    Опубликовано видео из квартиры кубанских каннибалов

    9 комментариев
    • Фото: RT на русском / youtube.com
    Опубликовано видео из квартиры кубанских каннибалов

    Опубликовано видео из квартиры кубанских каннибалов

    Опубликовано видео из квартиры кубанских каннибалов
    • Фото: RT на русском / youtube.com

      • Опубликована видеозапись из комнаты краснодарского общежития, в которой жили подозреваемые в серии убийств и каннибализме.

      На записи видно, что в комнате царит страшный беспорядок. По полу разбросаны книги, коробки, белье и другие вещи.

      Ранее сегодня стало известно, что в Краснодаре задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве. По данным следствия, 8 сентября мужчина и его жена познакомились с женщиной. Во время пьяной ссоры местный житель убил новую знакомую, а потом расчленил тело погибшей и сфотографировался на его фоне. А через несколько дней дорожные рабочие нашли мобильный телефон с жуткими фотографиями и обратились в полицию.

      смотретьНа Кубани установили личность расчлененной и съеденной каннибалами женщины
      На Кубани установили личность расчлененной и съеденной каннибалами женщины
      Между тем жуткая история уже успела обрасти слухами и сплетнями. Так, в соцсетях рассказывают о 30 съеденных краснодарцах. При этом утверждается, что семейная пара из Краснодара похищала и убивала людей в течение почти 20 лет. Также СМИ сообщали, что во время обыска у семейной пары нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе, замороженное мясо неизвестного происхождения и видеорецепты «как приготовить человечину».

      Сейчас подозреваемые арестованы. В отношении семейной пары проводятся все необходимые следственные мероприятия. Личность убитой женщины уже установлена, это уроженка Кировской области города Омутнинск. Правоохранители ищут ее родственников.

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