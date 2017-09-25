Белый дом назвал абсурдом заявление КНДР об объявленной войне

В Госдепе и Белом доме прокомментировали заявление главы северокорейского МИД об объявлении войны КНДР.
США не объявляли войну КНДР, такие предположения абсурдны. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Сандерс подчеркнула, что США рассчитывают на разрешение кризиса мирным путем, передает РИА Новости.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Мы не объявляли войну Северной Корее. Это абсурд. Мы продолжаем стремиться к мирному решению по денуклеаризации Корейского полуострова».
В Госдепартаменте США в свою очередь напомнили, что КНДР не имеет права стрелять по самолетам и кораблям в международном пространстве.
Катина Адамс, представитель бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона: «Ни у какой страны нет права стрелять по самолетам или кораблям другой страны в международном воздушном пространстве или международных водах».
Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян рассматривает высказывания президента США как объявление войны. Глава северокорейского МИД добавил, что «весь мир должен ясно помнить, что США первыми объявили войну» и подчеркнул, что теперь КНДР рассматривает «все варианты действий» в отношении Соединенных Штатов, в том числе считает себя вправе сбивать стратегические бомбардировщики даже в международном воздушном пространстве.
Таким образом Ли Ён Хо отреагировал на резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Северной Кореи и ее лидера. Дональд Трамп заявлял, что США намерены покончить с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. «Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня, пуляющего ракетами повсюду», — отметил Дональд Трамп. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в свою очередь пообещал ответить силой на «угрозу со стороны тиранов».
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Мы не объявляли войну Северной Корее. Это абсурд. Мы продолжаем стремиться к мирному решению по денуклеаризации Корейского полуострова».
В Госдепартаменте США в свою очередь напомнили, что КНДР не имеет права стрелять по самолетам и кораблям в международном пространстве.
Катина Адамс, представитель бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона: «Ни у какой страны нет права стрелять по самолетам или кораблям другой страны в международном воздушном пространстве или международных водах».
Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян рассматривает высказывания президента США как объявление войны. Глава северокорейского МИД добавил, что «весь мир должен ясно помнить, что США первыми объявили войну» и подчеркнул, что теперь КНДР рассматривает «все варианты действий» в отношении Соединенных Штатов, в том числе считает себя вправе сбивать стратегические бомбардировщики даже в международном воздушном пространстве.
Таким образом Ли Ён Хо отреагировал на резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Северной Кореи и ее лидера. Дональд Трамп заявлял, что США намерены покончить с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. «Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня, пуляющего ракетами повсюду», — отметил Дональд Трамп. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в свою очередь пообещал ответить силой на «угрозу со стороны тиранов».
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