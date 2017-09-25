База ВМФ в Кронштадте приняла парад «Волг» и «кадиллаков»

Около десяти тысяч человек посетили крупнейший на Северо-Западе фестиваль ретроавтомобилей.

В минувшие выходные на острове Котлин собрались участники из многих городов России и даже ближнего зарубежья. В Кронштадте увидели 150 уникальных экспонатов: коллекционные «линкольны», «кадиллаки» и «крайслеры» оказались по соседству с редкими отечественными «Победами» и «Волгами».



Кульминацией праздника по традиции стал торжественный парад ретротехники. Колонна старинных авто и мотоциклов двинулась из форта «Константин» и прошла по улицам Кронштадта с остановкой перед Никольским морским собором.