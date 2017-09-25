Американский художник добавил краски в жизнь Петербурга

Город на Неве посетил граффитист Джоэл Бергнер.

В рамках реализации своей международной программы «Добавляем краски в жизнь» американский художник почти неделю вместе с десятками петербургских детей из социально неблагополучных семей создавал граффити в одном из дворов Петроградского района.



Теперь на месте глухой обшарпанной стены появилось гигантское панно размером в 200 квадратных метров. Здесь можно увидеть кошек, космос и даже Неву. Именно эти три слова и были заложены в концепцию будущей картины.



Последнюю граффити-акцию перед приездом в Петербург Джоэл провел в Эстонии, а после Северной столицы отправляется в Ригу. По словам американского художника, со своей воспитательной миссией он с удовольствием ездит не только в так называемые благополучные страны, но также в Сирию, Кению, трущобы Рио-де-Жанейро или неспокойные штаты западной Индии.