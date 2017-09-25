Во Франции открылось представительство ДНР

В Марселе состоялось открытие представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В Марселе состоялось торжественное открытие представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики. Из соображений безопасности церемония состоялась в зале отеля, а не в здании организации.
Представительство займется организацией концертов и выставок во Франции. Также планируется создать сайт о ДНР во французском Интернете и запустить совместные проекты, в которых участвовали бы школьники Донбасса и Франции, рассказал РИА Новости глава представительства Юбер Файяр.
В МИД Франции уточнили, что представительство зарегистрировано в стране как ассоциация и не имеет дипломатического статуса. Фактически оно работает с начала сентября.
Представительские центры самопровозглашенной республики были открыты в нескольких европейских странах. В Чехии представительство закрыли из-за протеста МИД Украины.
Представительство займется организацией концертов и выставок во Франции. Также планируется создать сайт о ДНР во французском Интернете и запустить совместные проекты, в которых участвовали бы школьники Донбасса и Франции, рассказал РИА Новости глава представительства Юбер Файяр.
В МИД Франции уточнили, что представительство зарегистрировано в стране как ассоциация и не имеет дипломатического статуса. Фактически оно работает с начала сентября.
Представительские центры самопровозглашенной республики были открыты в нескольких европейских странах. В Чехии представительство закрыли из-за протеста МИД Украины.
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