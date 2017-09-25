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    Во Франции открылось представительство ДНР

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    Во Франции открылось представительство ДНР

    Во Франции открылось представительство ДНР

    В Марселе состоялось открытие представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    В Марселе состоялось торжественное открытие представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики. Из соображений безопасности церемония состоялась в зале отеля, а не в здании организации.

    Представительство займется организацией концертов и выставок во Франции. Также планируется создать сайт о ДНР во французском Интернете и запустить совместные проекты, в которых участвовали бы школьники Донбасса и Франции, рассказал РИА Новости глава представительства Юбер Файяр.

    В МИД Франции уточнили, что представительство зарегистрировано в стране как ассоциация и не имеет дипломатического статуса. Фактически оно работает с начала сентября.

    Представительские центры самопровозглашенной республики были открыты в нескольких европейских странах. В Чехии представительство закрыли из-за протеста МИД Украины.

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