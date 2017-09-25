В столице Аргентины появилась площадь Российской Федерации

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Буэнос-Айресе торжественно открыли площадь, посвященную России.
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На церемонию открытия площади Российской Федерации на севере аргентинской столицы пришли представители городских властей, члены федерального правительства, а также сотрудники посольства и торгового представительства РФ в Буэнос-Айресе.
По словам секретаря по правам человека и культурному плюрализму Аргентины Клаудио Аврух, «эта площадь служит для того, чтобы отдать должное сообществу, диаспоре и стране». Он рассказал, что посольство и российская диаспора предложили создать площадь России около пяти лет назад. Все это время рассматривались
варианты ее местоположения. В итоге площадь появилась в районе Бельграно, населенном горожанами с доходами выше среднего.
Для российской стороны это место имеет особое значение, отметил посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли. Дипломат пояснил, что поблизости находятся российское торговое представительство и участок, где месяц назад начали строить новый посольский комплекс. В результате здесь образовался своеобразный российский мини-квартал, передает ТАСС.
По словам секретаря по правам человека и культурному плюрализму Аргентины Клаудио Аврух, «эта площадь служит для того, чтобы отдать должное сообществу, диаспоре и стране». Он рассказал, что посольство и российская диаспора предложили создать площадь России около пяти лет назад. Все это время рассматривались
варианты ее местоположения. В итоге площадь появилась в районе Бельграно, населенном горожанами с доходами выше среднего.
Для российской стороны это место имеет особое значение, отметил посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли. Дипломат пояснил, что поблизости находятся российское торговое представительство и участок, где месяц назад начали строить новый посольский комплекс. В результате здесь образовался своеобразный российский мини-квартал, передает ТАСС.
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