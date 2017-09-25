В ООН прокомментировали заявление Пхеньяна о войне между США и КНДР

В Организации объединенных наций призвали к политическому решению ситуации вокруг КНДР.
Воинственная риторика вокруг КНДР может привести к опасным просчетам, необходимо политическое решение ситуации, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Так он прокомментировал заявление главы МИД Северной Кореи о том, что Вашингтон объявил войну КНДР.
Ранее глава северокорейского внешнеполитического ведомства Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян имеет право принимать контрмеры после объявления войны: например, сбивать американские военные самолеты, даже если они не пересекали воздушные границы страны. Отметим, что на днях бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР, демонстрируя возможности американской армии.
В МИД подчеркнули, что теперь КНДР рассматривает «все варианты действий» в отношении Соединенных Штатов. В ответ на это Пентагоне озвучил свою позицию. «Если Северная Корея не прекратит свои провокационные действия, то мы гарантируем, что президенту будут предложены варианты действий, которые позволят разобраться с Северной Кореей», — заявил сегодня представитель Пентагона, полковник Роберт Мэннинг.
На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын, реагируя на выступление Трампа на Генассамблее ООН, заявившего, в частности, о возможности уничтожения Северной Кореи, пообещал рассмотреть «ответные беспрецедентные меры» в отношении Вашингтона. Северокорейский министр иностранных дел Ли рн Хо в ответ на просьбу журналистов уточнить, о каких мерах может идти речь, предположил в пятницу, что это мог бы быть «самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане».
Ранее глава северокорейского внешнеполитического ведомства Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян имеет право принимать контрмеры после объявления войны: например, сбивать американские военные самолеты, даже если они не пересекали воздушные границы страны. Отметим, что на днях бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР, демонстрируя возможности американской армии.
В МИД подчеркнули, что теперь КНДР рассматривает «все варианты действий» в отношении Соединенных Штатов. В ответ на это Пентагоне озвучил свою позицию. «Если Северная Корея не прекратит свои провокационные действия, то мы гарантируем, что президенту будут предложены варианты действий, которые позволят разобраться с Северной Кореей», — заявил сегодня представитель Пентагона, полковник Роберт Мэннинг.
На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын, реагируя на выступление Трампа на Генассамблее ООН, заявившего, в частности, о возможности уничтожения Северной Кореи, пообещал рассмотреть «ответные беспрецедентные меры» в отношении Вашингтона. Северокорейский министр иностранных дел Ли рн Хо в ответ на просьбу журналистов уточнить, о каких мерах может идти речь, предположил в пятницу, что это мог бы быть «самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане».
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