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Пёс-2
    В Совфеде заявили о попытке вмешательства в региональные выборы. Совет Федерации, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Совфеде заявили о попытке вмешательства в региональные выборы

    В Совфеде заявили о попытке вмешательства в региональные выборы

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    В Совфеде заявили о попытке вмешательства в региональные выборы

    В Совфеде заявили о попытке вмешательства в региональные выборы

    В Совфеде заявили о попытке вмешательства в региональные выборы

      Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета зафиксировала рост финансирования иностранных НКО во время выборов.

      Иностранное финансирование НКО в России выросло перед региональными выборами — с таким заявлением выступил сегодня Андрей Климов, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Там привели следующие данные: в прошлом году иностранные НКО получили из-за рубежа чуть больше 4 миллиардов рублей, а в этом уже свыше 7 миллиардов.

      В комиссии считают, что такие цифры наглядно свидетельствуют о вероятности вмешательства извне в российские выборы.

      Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета была создана летом 2017 года. Она ведет наблюдение за вмешательством иностранных государств и международных организаций не только в политику, но также и в экономическую и культурную сферы российской жизни.

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