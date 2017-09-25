В Совфеде заявили о попытке вмешательства в региональные выборы

Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета зафиксировала рост финансирования иностранных НКО во время выборов.

Иностранное финансирование НКО в России выросло перед региональными выборами — с таким заявлением выступил сегодня Андрей Климов, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Там привели следующие данные: в прошлом году иностранные НКО получили из-за рубежа чуть больше 4 миллиардов рублей, а в этом уже свыше 7 миллиардов.



В комиссии считают, что такие цифры наглядно свидетельствуют о вероятности вмешательства извне в российские выборы.



Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета была создана летом 2017 года. Она ведет наблюдение за вмешательством иностранных государств и международных организаций не только в политику, но также и в экономическую и культурную сферы российской жизни.