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    Удальцов объявил голодовку после ареста

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    Удальцов объявил голодовку после ареста

    Удальцов объявил голодовку после ареста

    Оппозиционер Сергей Удальцов получил пять суток ареста за несогласованную акцию.

    Решение об аресте координатора «Левого фронта» принял Тверской суд Москвы. Удальцова признали виновным в нарушении правил организации митингов и демонстраций.

    Сам оппозиционер заявил, что не согласен с решением суда и объявляет голодовку в знак протеста. При этом он подчеркнул, что намерен добиваться пересмотра дела, передает «Интерфакс».

    Удальцов был задержан в субботу, 23 сентября, на Страстном бульваре в центре Москвы. Там оппозиционер собирался провести несанкционированную акцию «Антикапитализм».

    Напомним, Удальцов в начале августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади. В июле 2014 года Удальцов и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 года лишения свободы.

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