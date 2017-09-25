Удальцов объявил голодовку после ареста

Оппозиционер Сергей Удальцов получил пять суток ареста за несогласованную акцию.
Решение об аресте координатора «Левого фронта» принял Тверской суд Москвы. Удальцова признали виновным в нарушении правил организации митингов и демонстраций.
Сам оппозиционер заявил, что не согласен с решением суда и объявляет голодовку в знак протеста. При этом он подчеркнул, что намерен добиваться пересмотра дела, передает «Интерфакс».
Удальцов был задержан в субботу, 23 сентября, на Страстном бульваре в центре Москвы. Там оппозиционер собирался провести несанкционированную акцию «Антикапитализм».
Напомним, Удальцов в начале августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади. В июле 2014 года Удальцов и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 года лишения свободы.
Сам оппозиционер заявил, что не согласен с решением суда и объявляет голодовку в знак протеста. При этом он подчеркнул, что намерен добиваться пересмотра дела, передает «Интерфакс».
Удальцов был задержан в субботу, 23 сентября, на Страстном бульваре в центре Москвы. Там оппозиционер собирался провести несанкционированную акцию «Антикапитализм».
Напомним, Удальцов в начале августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади. В июле 2014 года Удальцов и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 года лишения свободы.
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