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    В центре Иркутска появился водопад из кипятка: видео. Иркутск, аварии в ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Иркутска появился водопад из кипятка: видео

    В центре Иркутска появился водопад из кипятка: видео

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    В центре Иркутска появился водопад из кипятка: видео

    В центре Иркутска появился водопад из кипятка: видео

    В центре Иркутска появился водопад из кипятка: видео

      Сегодня в Иркутске произошел прорыв тепломагистрали под мостом через Ангару. Выглядело это завораживающе.

      Прорвало сразу в нескольких местах, и потоки кипятка хлынули в реку.

      Глазковский мост был построен в 30-х годах прошлого века. В длину он почти полтора километра, и на нем всегда довольно интенсивное движение.

      Сегодня, несмотря на аварию, невозмутимые горожане продолжали — в клубах пара — передвигаться по мосту. Коммунальная авария стала причиной многочисленных шуток в соцсетях. Жители Иркутска говорят, что теперь можно есть уху прямо из Ангары.

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