В центре Иркутска появился водопад из кипятка: видео

Сегодня в Иркутске произошел прорыв тепломагистрали под мостом через Ангару. Выглядело это завораживающе.

Прорвало сразу в нескольких местах, и потоки кипятка хлынули в реку.



Глазковский мост был построен в 30-х годах прошлого века. В длину он почти полтора километра, и на нем всегда довольно интенсивное движение.



Сегодня, несмотря на аварию, невозмутимые горожане продолжали — в клубах пара — передвигаться по мосту. Коммунальная авария стала причиной многочисленных шуток в соцсетях. Жители Иркутска говорят, что теперь можно есть уху прямо из Ангары.

