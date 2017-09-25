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    Юбилейный Кубок Кирилла Лаврова по футболу достался команде петербургского Театра комедии. Санкт-Петербург, театр, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮбилейный Кубок Кирилла Лаврова по футболу достался команде петербургского Театра комедии

    Юбилейный Кубок Кирилла Лаврова по футболу достался команде петербургского Театра комедии

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    Юбилейный Кубок Кирилла Лаврова по футболу достался команде петербургского Театра комедии

    Юбилейный Кубок Кирилла Лаврова по футболу достался команде петербургского Театра комедии

    Юбилейный Кубок Кирилла Лаврова по футболу достался команде петербургского Театра комедии

      На Малой арене стадиона «Петровский» сегодня давали юбилейный футбольный турнир памяти народного артиста и худрука БДТ.

      Количеству команд, оспаривавших Кубок имени Кирилла Лаврова, позавидовали бы даже некоторые национальные чемпионаты. На арену вышли 12 творческих коллективов — в том числе театров Ленсовета, На Литейном, ТЮЗа, Молодежного и, конечно, Большого драматического, где более полувека и прослужил Кирилл Юрьевич Лавров. Старт большому футболу уже в 10-й раз дала дочь народного артиста Мария.

      Впервые турнир был проведен в сентябре 2007 года. Его приурочили ко дню рождения Лаврова и посвятили памяти художественного руководителя БДТ, великого актера, преданного болельщика ленинградского-петербургского «Зенита». Нарушив гегемонию последних лет, когда чемпионом становилась команда Молодежного театра на Фонтанке, в этом году обладателями Кубка оказался коллектив Театра имени Акимова.

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