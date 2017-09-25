Юбилейный Кубок Кирилла Лаврова по футболу достался команде петербургского Театра комедии

На Малой арене стадиона «Петровский» сегодня давали юбилейный футбольный турнир памяти народного артиста и худрука БДТ.

Количеству команд, оспаривавших Кубок имени Кирилла Лаврова, позавидовали бы даже некоторые национальные чемпионаты. На арену вышли 12 творческих коллективов — в том числе театров Ленсовета, На Литейном, ТЮЗа, Молодежного и, конечно, Большого драматического, где более полувека и прослужил Кирилл Юрьевич Лавров. Старт большому футболу уже в 10-й раз дала дочь народного артиста Мария.



Впервые турнир был проведен в сентябре 2007 года. Его приурочили ко дню рождения Лаврова и посвятили памяти художественного руководителя БДТ, великого актера, преданного болельщика ленинградского-петербургского «Зенита». Нарушив гегемонию последних лет, когда чемпионом становилась команда Молодежного театра на Фонтанке, в этом году обладателями Кубка оказался коллектив Театра имени Акимова.