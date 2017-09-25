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    Местные жители встали на защиту берегов Лемболовского озера. Ленинградская область, реки и озера, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМестные жители встали на защиту берегов Лемболовского озера

    Местные жители встали на защиту берегов Лемболовского озера

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    Местные жители встали на защиту берегов Лемболовского озера

    Местные жители встали на защиту берегов Лемболовского озера

    Местные жители встали на защиту берегов Лемболовского озера

      К людям приехали чиновники, чтобы обсудить ситуацию с застройкой озера во Всеволожском районе Ленобласти.

      На встрече жителей с представителями комитета по экологическому надзору Ленобласти прозвучали призывы сохранить доступность берегов Лемболовского озера для людей. В ходе осмотра территории собравшиеся требовали у чиновников отменить застройку побережья тремя десятками частных коттеджей и пересмотреть проект аренды земли на предмет его законности.

      По словам активистов, большая часть береговой линии уже обнесена забором, возведены первые дома и отдыхающим теперь не подойти к воде. Жители опасаются: через какое-то время вся территория будет поделена на участки и распродана. К слову, застройщик на встрече не появился. А представителям комитета показали оставшуюся открытую опушку. Впрочем, и там уже установили образец домика с паспортом объекта.

      По итогам осмотра территории Лемболовского озера чиновники пообещали заняться пересмотром проекта застройки и отправить Александру Дрозденко отчет, решения по которому губернатор Ленобласти может принять уже на следующей неделе.

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