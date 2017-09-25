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    Украина присоединилась к призывам отстранить Россию от Олимпиады-2018

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    Украина присоединилась к призывам отстранить Россию от Олимпиады-2018

    Украина присоединилась к призывам отстранить Россию от <nobr>Олимпиады-2018</nobr>

    Национальный антидопинговый центр Украины (НАЦУ) обвинил Россию в грубом нарушении «принципов честной игры и этических норм спорта».

    В НАЦУ заявили, что «категорически осуждают шокирующее нарушение международных антидопинговых правил», подчеркнув, что «РФ необходимо привлечь к ответственности».

    В связи с этим Национальный антидопинговый центр Украины заявил, что присоединяется к требованиям отстранить российских спортсменов от зимних Олимпийских игр 2018 года.

    Напомним, ранее национальные антидопинговые агентства 17 стран, в том числе США и Великобритании, призвали МОК отстранить РФ от участия в Играх-2018. При этом заявлялось, что если россияне все же примут участие в Играх, то это станет «ужасным сигналом» для всего спорта. Позднее инициативу поддержали еще 12 национальных антидопинговых агентств.

    В свою очередь глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди отмечал, что не разделяет позицию национальных антидопинговых агентств. Окончательное решение об участии сборной России в зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, будет принято на исполкоме WADA в Париже.

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