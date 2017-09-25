Укравшие из полпредства сейф питерские рецидивисты разоблачили себя в соцсетях

В питерском МВД сообщили о раскрытии кражи сейфа из здания, примыкающего к полпредству на Петровской набережной.
На поимку грабителей у полицейских ушло два дня. В итоге задержаны трое подозреваемых, которые, по версии следствия, в ночь на 22 сентября проникли в один из кабинетов на Троицкой площади, откуда похитили сейф.
Трое задержанных, уже окрещенных в интернет-среде Трусом, Балбесом и Бывалым, были убеждены, что забрались в здание районного книгохранилища, соседствующего с дворцом на Петровской набережной.
Как выяснили журналисты, именно в помещении с сейфом не было сигнализации, в то время как в других кабинетах работали даже датчики движения. Это фатальное совпадение, вероятно, и предопределило успех всей авантюры.
60-килограммовый сейф, увезенный ворами на фургоне «Газель», к их удивлению, оказался наполнен не только секретными документами, но и личными драгоценностями федерального инспектора по Псковской области.
Неопровержимые улики оперативники обнаружили во время обыска на чердаке дома 62 по Большому Сампсониевскому проспекту. Там же в коммунальной квартире и проживает один из рецидивистов. Все трое подельников многократно судимы за кражу.
Подозреваемые в самой резонансной за последнее время краже и не догадывались, что взяли приступом здание петербургского представительства президента России. В соцсетях к этому криминальному факту отнеслись как к курьезу, но он наверняка ударит по сотрудникам Федеральной службы охраны, в зоне ответственности которых и находится полпредство.
Сейчас предприимчивая троица ожидает решения Петроградского суда об избрании им меры пресечения. И, возможно, пытается ответить на вопрос, зачем они провели совместную фотосессию и выложили снимки в социальные сети. Отметим, что нанесенный грабителями ущерб составляет около миллиона рублей.
Трое задержанных, уже окрещенных в интернет-среде Трусом, Балбесом и Бывалым, были убеждены, что забрались в здание районного книгохранилища, соседствующего с дворцом на Петровской набережной.
Как выяснили журналисты, именно в помещении с сейфом не было сигнализации, в то время как в других кабинетах работали даже датчики движения. Это фатальное совпадение, вероятно, и предопределило успех всей авантюры.
60-килограммовый сейф, увезенный ворами на фургоне «Газель», к их удивлению, оказался наполнен не только секретными документами, но и личными драгоценностями федерального инспектора по Псковской области.
Неопровержимые улики оперативники обнаружили во время обыска на чердаке дома 62 по Большому Сампсониевскому проспекту. Там же в коммунальной квартире и проживает один из рецидивистов. Все трое подельников многократно судимы за кражу.
Подозреваемые в самой резонансной за последнее время краже и не догадывались, что взяли приступом здание петербургского представительства президента России. В соцсетях к этому криминальному факту отнеслись как к курьезу, но он наверняка ударит по сотрудникам Федеральной службы охраны, в зоне ответственности которых и находится полпредство.
Сейчас предприимчивая троица ожидает решения Петроградского суда об избрании им меры пресечения. И, возможно, пытается ответить на вопрос, зачем они провели совместную фотосессию и выложили снимки в социальные сети. Отметим, что нанесенный грабителями ущерб составляет около миллиона рублей.
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