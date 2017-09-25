Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
    Петербургский суд рассматривает дело о падении ребенка в лестничный пролет. ЖКХ, Санкт-Петербург, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский суд рассматривает дело о падении ребенка в лестничный пролет

    Петербургский суд рассматривает дело о падении ребенка в лестничный пролет

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    Петербургский суд рассматривает дело о падении ребенка в лестничный пролет

    Петербургский суд рассматривает дело о падении ребенка в лестничный пролет

      Несчастный случай с девочкой на Пушкинской улице, в результате которого Вероника получила травмы, произошел еще зимой. Коммунальщики не признают, что инцидент со сломанной балясиной произошел по их вине.

      Сегодня в Куйбышевском районном суде начали думать над тем, сколько стоит трагически испорченное здоровье двухлетнего ребенка. По крайней мере, мама вывалившейся через перила девочки считает, что жилкомсервис №2 Центрального района должен заплатить за страдания маленькой Вероники 10 миллионов рублей.

      На фоне тяжелейших неврологических последствий падения на бетонную лестницу с 5-го на 4-й этаж сумма Наталье Зименковой не кажется заоблачной. Несчастье с девочкой случилось 9 февраля в историческом доме на Пушкинской улице.

      Двухлетняя Вероника, ожидая, пока мама закроет дверь в квартиру, взялась за трубу, заменявшую утраченную кованую балясину. Однако импровизированный столбик не выдержал даже веса маленького ребенка и подломился, уверяет Наталья Зименкова. Той же версии придерживается и следователь, ведущий уголовное дело в отношении домоуправа.

      В жилкомсервисе №2 Центрального района иск Натальи Зименковой считают необоснованным. Коммунальщики уверяют: проверки и осмотры лестницы проводились вовремя и с надлежащим вниманием. Доказательства представитель организации пообещал предоставить на следующем заседании.

      Также к участию в гражданском процессе в качестве заинтересованной стороны решено привлечь домоуправа, которая из-за случившегося обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в рамках отдельного уголовного дела.

      При этом на всех заседаниях интересы дочки Наталья Зименкова представляет лично, без адвоката. Она была вынуждена оставить работу в детском саду в связи с инвалидностью ребенка. Гонорар юриста для семьи — непозволительная роскошь.

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