Российских туристов предупредили о лихорадке чикунгунья в Италии

В Ростуризме рекомендовали россиянам учитывать риски заражения лихорадкой чикунгунья при поездке в Италию.
В ведомстве подчеркнули, что в Центральной Италии уже зарегистрировано 10 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. При этом все заболевшие в течение двух последних недель не выезжали за пределы своего региона.
В связи с этим российским туристам, планирующим поездки в Италию, советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию и предпринимать профилактические меры, а туроператоров — информировать своих клиентов о рисках.
При этом в Ростуризме отметили, что в Европе лихорадка чикунгунья может активно распространяться в связи с большим количеством комаров-переносчиков. Поэтому туристам рекомендовано использовать репелленты, а также носить одежду с длинными рукавами и брюки.
Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. У заболевших температура повышается до 40 градусов, наблюдаются головные боли, боли в мышцах и суставах. Болезнь может представлять угрозу для жизней пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет.
В связи с этим российским туристам, планирующим поездки в Италию, советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию и предпринимать профилактические меры, а туроператоров — информировать своих клиентов о рисках.
При этом в Ростуризме отметили, что в Европе лихорадка чикунгунья может активно распространяться в связи с большим количеством комаров-переносчиков. Поэтому туристам рекомендовано использовать репелленты, а также носить одежду с длинными рукавами и брюки.
Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. У заболевших температура повышается до 40 градусов, наблюдаются головные боли, боли в мышцах и суставах. Болезнь может представлять угрозу для жизней пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет.
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