Следователи допрашивают подозреваемого в убийстве женщины-грибника под Петербургом

Сегодня в Ломоносовском районном суде на два месяца арестовали Зухриддина Буриева, которого подозревают в убийстве
60-летней женщины. Ее тело обнаружили в угнанной Hyundai Creta, за рулем которой и находился 24-летний уроженец Узбекистана.
То, что близкие погибшей Ольги Точеных в поисках жены и матери, пропавшей во время поездки по грибы, встретили в Ропше ее Hyundai — уникальное совпадение. Погоня родни за угонщиком, как они предполагали, словно боевик. Затем авария с участием шести авто. Вытащенный общими усилиями из-за руля молодой узбек. Но кошмаром наяву стало обнаружение прибывшими сотрудниками ГИБДД в багажнике тела хозяйки кроссовера, которую шокированные близкие сначала даже были не в состоянии опознать.
Якобы ничего не понимающему по-русски молодому азиату кто-то тут же преподал пару мощных уроков, что на вопросы отвечать он оказался в состоянии без переводчика. Правда, от этого не легче.
Когда в полицию приехал переводчик, следователю всё же пришлось на полном серьезе записывать показания Зухриддина Буриева. 24-летний молодой человек якобы тоже ходил в лес по грибы и заметил какого-то таджика, который, угрожая ему убийством, заставил участвовать в издевательствах и расправе над петербурженкой. А затем под страхом смерти принудил самостоятельно грузить тело в машину и искать место, где его спрятать.
В багажнике, кстати, нашли камень и веревку. Они, очевидно, и являются орудиями пыток и убийства. В том, что на них вряд ли найдут отпечатки кого-нибудь, кроме Буриева, до получения результатов экспертизы следствию и журналистам полагается сомневаться.
Лорета Балабанова, и. о. старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Ленинградской области: «Мужчина задержан. По уголовному делу проводятся необходимые проверки, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивы совершенного преступления. Следователем изъят ряд улик, назначены необходимые досудебные экспертизы».
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, вопросы, которые предстоит решить следствию, как раз тот случай, когда неизвестность пугает. Ведь индивид в клетке — Зухриддин Буриев — в Россию приехал около трех лет назад. Толком не работал, по-русски говорит еле-еле. И вот чем он жил в областных дебрях всё это время? Будем надеяться, этот фильм ужасов обойдется без новых неожиданных эпизодов.
Якобы ничего не понимающему по-русски молодому азиату кто-то тут же преподал пару мощных уроков, что на вопросы отвечать он оказался в состоянии без переводчика. Правда, от этого не легче.
Когда в полицию приехал переводчик, следователю всё же пришлось на полном серьезе записывать показания Зухриддина Буриева. 24-летний молодой человек якобы тоже ходил в лес по грибы и заметил какого-то таджика, который, угрожая ему убийством, заставил участвовать в издевательствах и расправе над петербурженкой. А затем под страхом смерти принудил самостоятельно грузить тело в машину и искать место, где его спрятать.
В багажнике, кстати, нашли камень и веревку. Они, очевидно, и являются орудиями пыток и убийства. В том, что на них вряд ли найдут отпечатки кого-нибудь, кроме Буриева, до получения результатов экспертизы следствию и журналистам полагается сомневаться.
Лорета Балабанова, и. о. старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Ленинградской области: «Мужчина задержан. По уголовному делу проводятся необходимые проверки, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивы совершенного преступления. Следователем изъят ряд улик, назначены необходимые досудебные экспертизы».
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, вопросы, которые предстоит решить следствию, как раз тот случай, когда неизвестность пугает. Ведь индивид в клетке — Зухриддин Буриев — в Россию приехал около трех лет назад. Толком не работал, по-русски говорит еле-еле. И вот чем он жил в областных дебрях всё это время? Будем надеяться, этот фильм ужасов обойдется без новых неожиданных эпизодов.
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