Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    На Ставрополье ищут девочку, пропавшую после посещения больницы

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    • Фото: Нетипичный Ставрополь / vk.com
    На Ставрополье ищут девочку, пропавшую после посещения больницы

    На Ставрополье ищут девочку, пропавшую после посещения больницы

    На Ставрополье ищут девочку, пропавшую после посещения больницы
  • Фото: Нетипичный Ставрополь / vk.com

    • В Георгиевском городском округе Ставропольского края пропала 15-летняя девочка, которая не вернулась домой после похода в больницу.

    По данным СУ СКР по региону, последний раз девочку видели 23 сентября в Незлобненской районной больнице. О пропаже ребенка заявила ее опекун — бабушка, которая сначала пыталась найти внучку самостоятельно. Поиски не принесли результата, и женщина обратилась в полицию.

    Приметы девочки: рост 155 см, серо-зеленые глаза, светло-русые волосы.

    В день исчезновения на школьнице была длинная серая юбка или синие джинсы, сиреневая ветровка и черные туфли. Также у нее была черная сумка на цепочке.

    По данному факту следственным отделом по городу Георгиевску проводится проверка. Девочку ищут следователи, полицейские и волонтеры.

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