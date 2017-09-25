Похитившие 3-летнего мальчика супруги из Волгограда получили 6 и 7 лет колонии

В Волгограде осуждены супруги, похитившие мальчика в Ростовской области и виновные в смерти приемного ребенка.
В Волгоградской области вынесли приговор 48-летнего местному жителю и его 47-летней супруге, которые весной этого года похитили в парке гуляющего с бабушкой малыша, чтобы «подменить» им погибшего приемного ребенка.
Супруги были осуждены по статьям «Похищение заведомо несовершеннолетнего», «Оставление в опасности», «Причинение смерти по неосторожности», «Мошенничество при получении выплат». Наталью Павлову приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее супруг Андрей будет отбывать 6 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщает СК РФ.
Следователи установили, что злоумышленники воспитывали четырех приемных детей. Один из них, четырехлетний Егор, в сентябре прошлого года обварился кипятком и получил серьезные травмы ног. Приемная мать не стала обращаться к медикам и решила вылечить ребенка сама, но через несколько дней мальчик скончался. Женщина избавилась от тела, закопав его на заднем дворе дома. Детям и мужу Наталья сообщила, что мальчик пропал. При допросе муж Павловой подтвердил, что до 8 мая все в доме были уверены, что ребенка, видимо, украла родная мать.
Скрыв и факт смерти, и пропажу приемного Егора, супруги решили похитить похожего мальчика. 7 мая 2017 года в парке города Морозовска Ростовской области они выхватили 3-летнего Тимура из рук его бабушки, брызнув женщине в лицо из газового баллончика, и увезли к себе домой. Преступников и напуганного ребенка нашли спустя сутки. Сейчас Тимур живет вместе с родителями, а приемных детей Павловых определили в интернат.
Супруги были осуждены по статьям «Похищение заведомо несовершеннолетнего», «Оставление в опасности», «Причинение смерти по неосторожности», «Мошенничество при получении выплат». Наталью Павлову приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее супруг Андрей будет отбывать 6 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщает СК РФ.
Следователи установили, что злоумышленники воспитывали четырех приемных детей. Один из них, четырехлетний Егор, в сентябре прошлого года обварился кипятком и получил серьезные травмы ног. Приемная мать не стала обращаться к медикам и решила вылечить ребенка сама, но через несколько дней мальчик скончался. Женщина избавилась от тела, закопав его на заднем дворе дома. Детям и мужу Наталья сообщила, что мальчик пропал. При допросе муж Павловой подтвердил, что до 8 мая все в доме были уверены, что ребенка, видимо, украла родная мать.
Скрыв и факт смерти, и пропажу приемного Егора, супруги решили похитить похожего мальчика. 7 мая 2017 года в парке города Морозовска Ростовской области они выхватили 3-летнего Тимура из рук его бабушки, брызнув женщине в лицо из газового баллончика, и увезли к себе домой. Преступников и напуганного ребенка нашли спустя сутки. Сейчас Тимур живет вместе с родителями, а приемных детей Павловых определили в интернат.
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