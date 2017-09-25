В результате стычки с краснодарской полицией фанат «Зенита» получил тяжелый перелом

Руководство петербургского футбольного клуба проведет встречу с болельщиками после ряда инцидентов во время гостевой игры в Краснодаре, которая состоялась 24 сентября.
Президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко встретится с болельщиками сине-бело-голубых после их акции протеста в столице Кубани. Накануне во время второго тайма матча с «Краснодаром» опустел фанатский сектор. Часть болельщиков покинула его якобы из-за того, что не все петербуржцы смогли пройти на трибуну — не хватило билетов.
А на выходе у них произошла стычка с местной полицией, в результате которой одному из болельщиков петербургской команды сломали ногу и нанесли тяжелые травмы. Видео избиения появилось на странице «Зенита» в социальной сети. В инциденте разбираются правоохранительные органы Краснодарского края.
Напомним: «Зенит» выиграл у «Краснодара» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Первый гол на 30-й минуте забил Александр Ерохин. Спустя шесть минут преимущество петербуржцев удвоил Дмитрий Полоз.
А на выходе у них произошла стычка с местной полицией, в результате которой одному из болельщиков петербургской команды сломали ногу и нанесли тяжелые травмы. Видео избиения появилось на странице «Зенита» в социальной сети. В инциденте разбираются правоохранительные органы Краснодарского края.
Напомним: «Зенит» выиграл у «Краснодара» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Первый гол на 30-й минуте забил Александр Ерохин. Спустя шесть минут преимущество петербуржцев удвоил Дмитрий Полоз.
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