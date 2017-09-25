Дочь экс-вратаря сборной СССР Толмачёва созналась в убийстве отца

Дочь бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Виктора Толмачёва созналась в том, что убила отца.
Дочь хоккеиста Виктора Толмачёва, обвиняемая в убийстве отца, признала свою вину. Накануне 55-летняя женщина была задержана по подозрению в убийстве бывшего вратаря сборной СССР.
Обвиняемой назначена психиатрическая экспертиза, после которой женщину ждет суд, сообщает сайт Вести.Ru со ссылкой на данные следствия.
Напомним, о смерти Толмачёва стало известно в воскресенье. Тело хоккеиста полицейские нашли в московской квартире, в которой он жил вместе с дочерью. В полицию обратилась его бывшая жена, сообщив, что Толмачёв не выходит на связь больше недели. На теле было обнаружено семь ножевых ранений. После осмотра тела правоохранители заключили, что Толмачёв был убит довольно давно.
Обвиняемой назначена психиатрическая экспертиза, после которой женщину ждет суд, сообщает сайт Вести.Ru со ссылкой на данные следствия.
Напомним, о смерти Толмачёва стало известно в воскресенье. Тело хоккеиста полицейские нашли в московской квартире, в которой он жил вместе с дочерью. В полицию обратилась его бывшая жена, сообщив, что Толмачёв не выходит на связь больше недели. На теле было обнаружено семь ножевых ранений. После осмотра тела правоохранители заключили, что Толмачёв был убит довольно давно.
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