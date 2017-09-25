Улицы разбитых фонарей — 16
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей — 16

    Дочь экс-вратаря сборной СССР Толмачёва созналась в убийстве отца

    комментировать

    Дочь экс-вратаря сборной СССР Толмачёва созналась в убийстве отца

    Дочь <nobr>экс-вратаря</nobr> сборной СССР Толмачёва созналась в убийстве отца

    Дочь бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Виктора Толмачёва созналась в том, что убила отца.

    Дочь хоккеиста Виктора Толмачёва, обвиняемая в убийстве отца, признала свою вину. Накануне 55-летняя женщина была задержана по подозрению в убийстве бывшего вратаря сборной СССР.

    Обвиняемой назначена психиатрическая экспертиза, после которой женщину ждет суд, сообщает сайт Вести.Ru со ссылкой на данные следствия.

    смотретьЭкс-вратаря сборной СССР Толмачёва могла зарезать 55-летняя дочь
    Экс-вратаря сборной СССР Толмачёва могла зарезать 55-летняя дочь
    Напомним, о смерти Толмачёва стало известно в воскресенье. Тело хоккеиста полицейские нашли в московской квартире, в которой он жил вместе с дочерью. В полицию обратилась его бывшая жена, сообщив, что Толмачёв не выходит на связь больше недели. На теле было обнаружено семь ножевых ранений. После осмотра тела правоохранители заключили, что Толмачёв был убит довольно давно.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru