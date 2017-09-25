На Кубани установили личность расчлененной и съеденной каннибалами женщины

Сегодня стало известно, что в Краснодаре задержали мужчину, которого подозревают в серии убийств и каннибализме. По данным следствия, это 35-летний местный житель. Установить его личность помог случай. Дорожные рабочие нашли мобильный телефон с жуткими фотографиями. На них подозреваемый позировал с фрагментами человеческих тел.

Вокруг этой жуткой истории пока больше сплетен. Слухи в геометрической прогрессии множатся в социальных сетях. Различные паблики печатают информацию о якобы уже 30 съеденных краснодарцах. Все это сопровождается не менее жуткими фотографиями непонятного происхождения.



В городе без преувеличения растет истерия. Сейчас она еще подогревается отсутствием официальных комментариев. В следственном комитете пока не подтверждают и не опровергают информацию о семье каннибалов, передает из Краснодарского края корреспондент НТВ Сергей Пикулин.



Силовики проводят проверку пока в отношении лишь одного эпизода: 11 сентября в Краснодаре, на перекрестке улиц Гастелло и Дзержинского, рабочие, укладывающие асфальт, нашли мобильник с чудовищными фотографиями. На них мужчина делал селфи с частями человеческого тела. Такую находку, конечно же, сдали в полицию. Владельца нашли быстро. Им оказался Дмитрий Бакшеев 1982 года рождения. Он заявил, что никого не убивал: тело якобы нашел на улице и сфотографировался. Части тела выкинул, но куда не помнит. Позже на территории краснодарского летного училища, это недалеко от того места, где был найден мобильник, оперативники обнаружили останки женщины.



Сейчас Бакшеев под арестом вместе со своей женой. Ее также подозревают в причастности к этому преступлению. Что точно об этой паре известно: он работал разнорабочим, в основном занимался отделкой квартир. Супруга же — медсестра в летном училище. Те, кто был знаком с этой парой, говорят, что никогда бы не подумали про них плохого.



В отношении семейной пары сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия. Известно, что личность убитой женщины уже установлена, это уроженка Кировской области города Омутнинск. В полиции ищут ее родственников.