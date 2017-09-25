Жительница Якутска выбросила из окна пятилетнего мальчика

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении
50-летней женщины, которая попыталась убить мальчика.
По данным следствия, женщина устроила застолье вместе со своей знакомой, когда ее пятилетний сын принялся громко плакать. Тогда подозреваемая взяла сына подруги на руки, вынесла на балкон и сбросила со второго этажа.
К счастью, удар при падении смягчили кусты, поэтому мальчик серьезно не пострадал.
Жительница Якутска задержана. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего», сообщили в управлении СК по Якутии.
К счастью, удар при падении смягчили кусты, поэтому мальчик серьезно не пострадал.
Жительница Якутска задержана. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего», сообщили в управлении СК по Якутии.
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