Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По данным пресс-службы Кремля, лидеры двух стран предметно обсудили ситуацию в Сирии и сошлись во мнении, что «создание четырех зон деэскалации открывает путь к прекращению гражданской войны и политическому урегулированию кризиса на основе принципов суверенитета и территориальной целостности страны». Также была отмечена важность дальнейшей тесной координации усилий России и Турции на сирийском направлении.
Помимо сирийского вопроса, Путин и Эрдоган затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и договорились продолжить их обсуждение на двусторонней рабочей встрече в Анкаре 28 сентября.
Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Помимо сирийского вопроса, Путин и Эрдоган затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и договорились продолжить их обсуждение на двусторонней рабочей встрече в Анкаре 28 сентября.
Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.
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