Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
    Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Путин, Турция, Эрдоган, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Эрдоган провели телефонные переговоры

    Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

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    Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

    Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

      По данным пресс-службы Кремля, лидеры двух стран предметно обсудили ситуацию в Сирии и сошлись во мнении, что «создание четырех зон деэскалации открывает путь к прекращению гражданской войны и политическому урегулированию кризиса на основе принципов суверенитета и территориальной целостности страны». Также была отмечена важность дальнейшей тесной координации усилий России и Турции на сирийском направлении.

      Помимо сирийского вопроса, Путин и Эрдоган затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и договорились продолжить их обсуждение на двусторонней рабочей встрече в Анкаре 28 сентября.

      Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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