Смертельное ДТП в Курской области унесло жизнь чемпионки по фитнес-бикини

Появились подробности ночной автокатастрофы, которая произошла в Горшеченском районе Курской области. Одной из погибших в этом ДТП оказалась
красавица-бодибилдерша, чемпионка региональных первенств по фитнес-бикини Диана Позднякова.
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Президент Белгородской федерации бодибилдинга Сергей Алиев сообщил Газете.Ru, что 8 октября будет устроен турнир в память о погибшей спортсменке.
Сергей Алиев, президент Белгородской федерации бодибилдинга: «Сегодня ночью в страшном ДТП погибла наша спортсменка Диана Позднякова, которая накануне выступала на соревнованиях в Липецке и стала чемпионкой региона по фитнес-бикини. Хочу отметить, что Диана за два года неоднократно занимала первые места на соревнованиях, становилась абсолютной чемпионкой не только Белгородской области, но и других регионов».
По словам Алиева, за свою недолгую спортивную карьеру девушка успела стать профессиональным тренером и занималась подготовкой других спортсменов.
Жизнь Дианы Поздняковой оборвала трагедия, произошедшая на 148-м километре автодороги Курск — Борисоглебск. Там автомобиль Mitsubishi, в котором она ехала вместе с тренером и другой спортсменкой, столкнулся с Peugeot. Водитель французской иномарки и три его спутницы погибли на месте. Позднякова умерла по дороге в больницу. Ее наставник госпитализирован в тяжелом состоянии, вторая спортсменка тоже получила травмы.
Сергей Алиев, президент Белгородской федерации бодибилдинга: «Сегодня ночью в страшном ДТП погибла наша спортсменка Диана Позднякова, которая накануне выступала на соревнованиях в Липецке и стала чемпионкой региона по фитнес-бикини. Хочу отметить, что Диана за два года неоднократно занимала первые места на соревнованиях, становилась абсолютной чемпионкой не только Белгородской области, но и других регионов».
По словам Алиева, за свою недолгую спортивную карьеру девушка успела стать профессиональным тренером и занималась подготовкой других спортсменов.
Жизнь Дианы Поздняковой оборвала трагедия, произошедшая на 148-м километре автодороги Курск — Борисоглебск. Там автомобиль Mitsubishi, в котором она ехала вместе с тренером и другой спортсменкой, столкнулся с Peugeot. Водитель французской иномарки и три его спутницы погибли на месте. Позднякова умерла по дороге в больницу. Ее наставник госпитализирован в тяжелом состоянии, вторая спортсменка тоже получила травмы.
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