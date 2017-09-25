Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    Смертельное ДТП в Курской области унесло жизнь чемпионки по фитнес-бикини

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    • Фото: ГУ МВД по Курской области, vk.com
    Смертельное ДТП в Курской области унесло жизнь чемпионки по <nobr>фитнес-бикини</nobr>

    Смертельное ДТП в Курской области унесло жизнь чемпионки по фитнес-бикини

    Смертельное ДТП в Курской области унесло жизнь чемпионки по <nobr>фитнес-бикини</nobr>
  • Фото: ГУ МВД по Курской области, vk.com

    • Появились подробности ночной автокатастрофы, которая произошла в Горшеченском районе Курской области. Одной из погибших в этом ДТП оказалась красавица-бодибилдерша, чемпионка региональных первенств по фитнес-бикини Диана Позднякова.

    Президент Белгородской федерации бодибилдинга Сергей Алиев сообщил Газете.Ru, что 8 октября будет устроен турнир в память о погибшей спортсменке.

    Сергей Алиев, президент Белгородской федерации бодибилдинга: «Сегодня ночью в страшном ДТП погибла наша спортсменка Диана Позднякова, которая накануне выступала на соревнованиях в Липецке и стала чемпионкой региона по фитнес-бикини. Хочу отметить, что Диана за два года неоднократно занимала первые места на соревнованиях, становилась абсолютной чемпионкой не только Белгородской области, но и других регионов».

    По словам Алиева, за свою недолгую спортивную карьеру девушка успела стать профессиональным тренером и занималась подготовкой других спортсменов.

    Жизнь Дианы Поздняковой оборвала трагедия, произошедшая на 148-м километре автодороги Курск — Борисоглебск. Там автомобиль Mitsubishi, в котором она ехала вместе с тренером и другой спортсменкой, столкнулся с Peugeot. Водитель французской иномарки и три его спутницы погибли на месте. Позднякова умерла по дороге в больницу. Ее наставник госпитализирован в тяжелом состоянии, вторая спортсменка тоже получила травмы.

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