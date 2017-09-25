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    Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели в Сирии генерала Асапова

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    Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели в Сирии генерала Асапова

    Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели в Сирии генерала Асапова

    Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать информацию о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова при обстреле в Сирии.

    Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков отметил, что обращаться следует в Минобороны.

    Что же касается представления погибшего генерала к награде, то, отметил пресс-секретарь президента, соответствующее сообщение будет сделано, «когда настанет время».

    смотретьНа Сахалине почтут память геройски погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Асапова
    На Сахалине почтут память геройски погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Асапова
    Напомним, накануне стало известно о том, что генерал-лейтенанта Валерий Асапов, который командовал 5-й армией Восточного военного округа и был старшим группы российских военных советников в Сирии, погиб в ходе операции по освобождению города Дейр-эз-Зор. Во время устроенного террористами минометного обстрела генерал получил смертельное ранение. Как сообщили в Минобороны, Валерий Асапов посмертно посмертно представлен к высокой государственной награде.

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