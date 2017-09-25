«Низкообразованная гражданка»: адвокат Учителя прокомментировал новые заявления Поклонской

Не утихают страсти вокруг нового фильма режиссера Алексея Учителя. У «Матильды» есть и поклонники, и противники, и защитники. Депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской, инициировавшей целый ряд проверок этой ленты, на заявления о финансовом банкротстве картин Учителя ответил его адвокат.
Константин Добрынин пригрозил депутату «пристрастным реагированием», передает НСН.
Константин Добрынин, адвокат Алексея Учителя: «Поклонской сейчас настоятельно рекомендуется как можно меньше делать заявления в публичной плоскости относительно фильма „Матильда“ и Алексея Учителя. Все ее публичные заявления мы очень пристрастно оцениваем. В момент, который мы посчитаем правильным, мы будем на них реагировать. Сейчас я бы посоветовал ей немножко отдохнуть и прийти в себя. Ситуация и так уже выглядит очень нелепой с ее стороны. Последние ее заявления давайте все-таки спишем на эмоции».
Добрынин считает, что высказывания Поклонской делают власть смешной.
Константин Добрынин: «Себе она уже навредила. Она полностью себя дискредитировала как политик, как депутат. Сейчас она уже начинает вредить непосредственно Госдуме, потому что мы впервые наблюдаем не просто депутата-тролля, а очень низкообразованную гражданку, которая случайно оказалась в высшем законодательном органе страны и не знает, что существует определенный порядок его работы. Это делает власть смешной. А когда власть смешная, она властью не является».
Скандал вокруг «Матильды» разгорелся еще до выхода картины в прокат. Наталья Поклонская инициировала целый ряд проверок, обвинила Алексея Учителя в неумении работать с артистами и неграмотном расходовании средств на производство «Матильды» и нарушении авторских прав. По словам бывшего крымского прокурора, ни одна из лент режиссера не окупилась, за то его личное благосостояние улучшилось.
Константин Добрынин, адвокат Алексея Учителя: «Поклонской сейчас настоятельно рекомендуется как можно меньше делать заявления в публичной плоскости относительно фильма „Матильда“ и Алексея Учителя. Все ее публичные заявления мы очень пристрастно оцениваем. В момент, который мы посчитаем правильным, мы будем на них реагировать. Сейчас я бы посоветовал ей немножко отдохнуть и прийти в себя. Ситуация и так уже выглядит очень нелепой с ее стороны. Последние ее заявления давайте все-таки спишем на эмоции».
Добрынин считает, что высказывания Поклонской делают власть смешной.
Константин Добрынин: «Себе она уже навредила. Она полностью себя дискредитировала как политик, как депутат. Сейчас она уже начинает вредить непосредственно Госдуме, потому что мы впервые наблюдаем не просто депутата-тролля, а очень низкообразованную гражданку, которая случайно оказалась в высшем законодательном органе страны и не знает, что существует определенный порядок его работы. Это делает власть смешной. А когда власть смешная, она властью не является».
Скандал вокруг «Матильды» разгорелся еще до выхода картины в прокат. Наталья Поклонская инициировала целый ряд проверок, обвинила Алексея Учителя в неумении работать с артистами и неграмотном расходовании средств на производство «Матильды» и нарушении авторских прав. По словам бывшего крымского прокурора, ни одна из лент режиссера не окупилась, за то его личное благосостояние улучшилось.
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