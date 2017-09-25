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    Рубль достиг двухмесячного максимума к евро

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    Рубль достиг двухмесячного максимума к евро

    Рубль достиг двухмесячного максимума к евро

    Рубль дорожает к евро и доллару на фоне растущей нефти.

    Так, в ходе сегодняшних торгов европейская валюта упала ниже психологически важной отметки в 68 рублей и достигла уровня 67 рублей 98 копеек. Так дешево евро не стоил с 20 июля этого года.

    Доллар также падает в цене. Американец дешевеет на 68 копеек и опускается к отметке 57 рублей 28 копеек.

    Надо сказать, что укрепляться рублю сегодня помогает дорожающая нефть. Цена барреля марки Brent превысила уровень в 57 долларов. Так дорого черное золото не стоило с 1 марта.

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