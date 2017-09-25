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    Пользователи Skype сообщили о сбое в работе сервиса

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    • Фото: istheservicedown.com
    Пользователи Skype сообщили о сбое в работе сервиса

    Пользователи Skype сообщили о сбое в работе сервиса

    Пользователи Skype сообщили о сбое в работе сервиса
  • Фото: istheservicedown.com

    • Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе сервиса Skype.

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    Пользователи Skype в ряде стран столкнулись со сбоями в работе сервиса. По данным сайтов downdetector.ru и istheservicedown.co.uk, в понедельник проблемы со входом в аккаунт и с обменом сообщениями заметили пользователи с Украины, из Белоруссии, из ряда стран Центральной Европы, Великобритании, а также из Казахстана и Японии.

    В России большинство сообщений о сбоях поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.

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