Пользователи Skype сообщили о сбое в работе сервиса

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе сервиса Skype.
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Пользователи Skype в ряде стран столкнулись со сбоями в работе сервиса. По данным сайтов downdetector.ru и istheservicedown.co.uk, в понедельник проблемы со входом в аккаунт и с обменом сообщениями заметили пользователи с Украины, из Белоруссии, из ряда стран Центральной Европы, Великобритании, а также из Казахстана и Японии.
В России большинство сообщений о сбоях поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.
В России большинство сообщений о сбоях поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.
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