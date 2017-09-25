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    В Подмосковье изъяли поддельный ботокс. Московская область, медицина, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье изъяли поддельный ботокс

    В Подмосковье изъяли поддельный ботокс

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    В Подмосковье изъяли поддельный ботокс

    В Подмосковье изъяли поддельный ботокс

    В Подмосковье изъяли поддельный ботокс

      Сотрудники подмосковной полиции в ходе более сотни проверок изъяли у мошенников поддельный ботокс, а также другие фальсифицированные лекарства на сумму около 2 миллионов рублей.

      Контрафактные лекарства были обнаружены полицейскими на подпольных базах в Истринском и Люберецком районах Московской области. Среди изъятых лекарств были поддельные сильнодействующие лекарственные препараты и ботокс.

      Общая сумма изъятого контрафакта составила около 2 миллионов рублей, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

      Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

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