В Подмосковье изъяли поддельный ботокс

Сотрудники подмосковной полиции в ходе более сотни проверок изъяли у мошенников поддельный ботокс, а также другие фальсифицированные лекарства на сумму около 2 миллионов рублей.
Контрафактные лекарства были обнаружены полицейскими на подпольных базах в Истринском и Люберецком районах Московской области. Среди изъятых лекарств были поддельные сильнодействующие лекарственные препараты и ботокс.
Общая сумма изъятого контрафакта составила около 2 миллионов рублей, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».
Общая сумма изъятого контрафакта составила около 2 миллионов рублей, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».
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