ЦБ предложил закрыть границу для недобросовестных банкиров

Центробанк разработал законопроект о временном ограничении выезда для финансистов, которые довели свои учреждения до плачевного состояния.
В частности, временно закрыть выезд за пределы страны предлагается бенефициарам и руководителям банков, а также собственникам и менеджменту негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, законопроект уже концептуально одобрили в Минэкономразвитии. Официально ЦБ эти сообщения пока не прокомментировал.
Отметим, что проблему так называемых беглых банкиров глава ЦБ Эльвира Набиуллина обсуждала с Владимиром Путиным в сентябре прошлого года. Тогда председатель Центробанка посетовала на то, что ограничения на выезд из страны действуют для россиян с долгами по ЖКХ, тогда как банкиры с огромными суммами долгов спокойно выезжают за рубеж. Президент же поручил правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда для руководителей банков с признаками вывода активов.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, законопроект уже концептуально одобрили в Минэкономразвитии. Официально ЦБ эти сообщения пока не прокомментировал.
Отметим, что проблему так называемых беглых банкиров глава ЦБ Эльвира Набиуллина обсуждала с Владимиром Путиным в сентябре прошлого года. Тогда председатель Центробанка посетовала на то, что ограничения на выезд из страны действуют для россиян с долгами по ЖКХ, тогда как банкиры с огромными суммами долгов спокойно выезжают за рубеж. Президент же поручил правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда для руководителей банков с признаками вывода активов.
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