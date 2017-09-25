Следователи изучают кадры зверского избиения башкирского подростка толпой

Кадры чудовищного инцидента с участием подростков сейчас внимательно изучают сотрудники СКР. Они проводят проверку по факту жестокого избиения в Башкирии. Камера запечатлела, как примерно 15 молодых людей набросились на двоих школьников. Судя по комментариям очевидцев, конфликт произошел из-за девушки. Пострадавшие обратились в больницу, но медики почему-то не придали значения характеру травм.

Залечивающий раны мальчик не может толком объяснить, почему столько времени молчал. Подросток, которого вместе с приятелем жестоко избили сверстники, признается, что боялся — вдруг ему опять придется пережить эти чудовищные пытки. Пострадавший показывает шрам на голове, оставшийся от ударов арматурой.



В этой истории, поражающей своей жестокостью, пока вопросов куда больше, чем ответов. Сотрудникам СК предстоит выяснить все обстоятельства шокирующего инцидента. Они уже начали проверку по факту появления в Сети любительских записей. Точно пока неясно, кто именно опубликовал их. На кадрах видно, как человек 15 школьников избивают двоих ровесников. В ход идет не только арматура, но и стеклянные бутылки.



Как выяснила корреспондент Василиса Казакова, экзекуцию устроили из-за того, что один из подростков нелестно высказался в адрес одноклассницы, та пожаловалась старшему приятелю. Зовут его Алмас Махмутов. Он — единственный совершеннолетний в компании. Ему 21 год. Именно Махмутов по больше части наносил удары, ставил подростков на колени и заставлял извиняться перед обиженной подругой.



Причем произошел конфликт еще в начале сентября. Пострадавшие обращались в больницу, врачам сказали, что оба якобы упали с лестницы и получили травмы. Доктора поверили и не стали сообщать в полицию, равно как и родители избитых подростков. Да и в школе не обратили внимание, что ученики в синяках и ссадинах.



Спустя несколько недель один из ребят собрался с силами, пришел в участок и написал заявление, в котором подробно сообщил, что пришлось пережить ему и его другу. Издевательства длились около часа. Сначала мальчиков затащили в заброшенное здание, где били до потери сознания, потом выволокли на улицу. Происходящее на камеру мобильного телефона снимала та самая обиженная девушка. Лишь изредка она прерывалась, чтобы поговорить со своей бабушкой.



В самое ближайшее время правоохранителям предстоит установить личности всех, кто так или иначе был причастен к скандальному инциденту, побеседовать с теми, кто бил подростков, кто хладнокровно наблюдал за этим и даже давал советы, а также с тем, кто снимал эти видео. У сотрудников СК уже появились вопросы к родителям пострадавших и директору школы, в которой, судя по всему, не захотели выяснять, что произошло с их учениками.