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    Программа НТВ «ЧП. Расследование» получила награду от СК РФ. Бастрыкин, НТВ, Следственный комитет, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрограмма НТВ «ЧП. Расследование» получила награду от СК РФ

    Программа НТВ «ЧП. Расследование» получила награду от СК РФ

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    Программа НТВ «ЧП. Расследование» получила награду от СК РФ

    Программа НТВ «ЧП. Расследование» получила награду от СК РФ

    Программа НТВ «ЧП. Расследование» получила награду от СК РФ

      Глава следственного комитета Александр Бастрыкин встретился с представителями ведущих российских СМИ.

      На торжественном приеме глава СК РФ Александр Бастрыкин поощрил лучших журналистов — тех, кто освещает криминальные события, работу СК, и помогает донести до населения, что все тайное становится явным. Награду получили и корреспонденты программы «ЧП. Расследование».

      Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ: «Хочу сказать огромное спасибо, что большинство СМИ освещают нашу работу так, как есть. Есть вещи хорошие, не очень хорошие, плохие. Мы существуем не для рейтингов, а для служения людям и для общества в целом».

      В конце встречи Александр Бастрыкин пожелал всем удачи в работе и вручил свою новую книгу.

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