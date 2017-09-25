Программа НТВ «ЧП. Расследование» получила награду от СК РФ

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин встретился с представителями ведущих российских СМИ.

На торжественном приеме глава СК РФ Александр Бастрыкин поощрил лучших журналистов — тех, кто освещает криминальные события, работу СК, и помогает донести до населения, что все тайное становится явным. Награду получили и корреспонденты программы «ЧП. Расследование».



Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ: «Хочу сказать огромное спасибо, что большинство СМИ освещают нашу работу так, как есть. Есть вещи хорошие, не очень хорошие, плохие. Мы существуем не для рейтингов, а для служения людям и для общества в целом».



В конце встречи Александр Бастрыкин пожелал всем удачи в работе и вручил свою новую книгу.