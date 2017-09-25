Обвиняемый в растрате экс-глава «РусГидро» освобожден из-под ареста

Бывший глава «РусГидро» Евгений Дод, который проходит по делу о незаконном начислении премий, отпущен
из-под домашнего ареста.
Следствие приняло решение освободить Евгения Дода в связи с тем, что предельный срок нахождения под домашним арестом истек.
При этом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, обвинение с бывшего руководителя «РусГидро» не снято.
Напомним, Евгений Дод и главный бухгалтер «РусГидро» Дмитрий Финкель были задержаны в июне прошлого года. По версии следствия, в 2013 году Дод подписал указ, которым премировал себя на сумму 353,21 млн рублей. При этом размер премии был завышен более чем на 73,2 млн рублей. Финкель же занимался подготовкой указа.
Евгению Доду сначала было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, но потом дело переквалифицировали на статью о растрате в особо крупном размере. Свою вину экс-глава «РусГидро» не признал, но погасил причиненный, по мнению следствия, ущерб.
При этом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, обвинение с бывшего руководителя «РусГидро» не снято.
Напомним, Евгений Дод и главный бухгалтер «РусГидро» Дмитрий Финкель были задержаны в июне прошлого года. По версии следствия, в 2013 году Дод подписал указ, которым премировал себя на сумму 353,21 млн рублей. При этом размер премии был завышен более чем на 73,2 млн рублей. Финкель же занимался подготовкой указа.
Евгению Доду сначала было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, но потом дело переквалифицировали на статью о растрате в особо крупном размере. Свою вину экс-глава «РусГидро» не признал, но погасил причиненный, по мнению следствия, ущерб.
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