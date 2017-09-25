«Газпром» возглавил рейтинг крупнейших энергетических компаний мира

«Газпром» поднялся на первую строчку в
топ-250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts.
В прошлом году «Газпром» занимал третье место. Возглавлявшая список в течение 12 лет ExxonMobil теперь занимает девятую позицию.
Вместе с «Газпромом» в первую пятерку попали немецкая E.ON, индийская Reliance Industries Ltd., корейская Korea Electric Power Corp и китайская China Petroleum & Chemical Corp.
Что же касается других российских компаний, то ЛУКОЙЛ поднялся на шестое место, «Транснефть» — на 14-е, а «Роснефть опустилась на 22-ю строчку, передает „Интерфакс“». Всего в рейтинг попали 12 компаний из РФ.
Рейтинг крупнейших энергетических компаний мира S&P Global Platts публикуется с 2002 года. При его составлении учитываются стоимость активов, выручка, прибыль, а также рентабельность инвестированного капитала и другие показатели.
Вместе с «Газпромом» в первую пятерку попали немецкая E.ON, индийская Reliance Industries Ltd., корейская Korea Electric Power Corp и китайская China Petroleum & Chemical Corp.
Что же касается других российских компаний, то ЛУКОЙЛ поднялся на шестое место, «Транснефть» — на 14-е, а «Роснефть опустилась на 22-ю строчку, передает „Интерфакс“». Всего в рейтинг попали 12 компаний из РФ.
Рейтинг крупнейших энергетических компаний мира S&P Global Platts публикуется с 2002 года. При его составлении учитываются стоимость активов, выручка, прибыль, а также рентабельность инвестированного капитала и другие показатели.
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