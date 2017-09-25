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    В Тверской области арестовали двух мужчин, расстрелявших частный дом

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    • Фото: news69 / vk.com
    В Тверской области арестовали двух мужчин, расстрелявших частный дом

    В Тверской области арестовали двух мужчин, расстрелявших частный дом

    В Тверской области арестовали двух мужчин, расстрелявших частный дом
  • Фото: news69 / vk.com

    • Двое подозреваемых в покушении на убийство семьи из четырех человек в Тверской области, по дому которой было сделано 60 выстрелов, задержаны и взяты под стражу.

    Двух жителей Тверской области подозревают в покушении на убийство двух и более лиц, а также ребенка. Мужчины 1955 и 1968 годов рождения сейчас взяты под стражу, идет расследование.

    Инцидент произошел в в поселке Максатиха Тверской области. Один из подозреваемых вместе с напарником открыл стрельбу из нарезного оружия по окнам одного из частных домов, в котором находилась семья из четырех человек, в том числе и маленький ребенок. Как отмечает следствие, подозреваемый «с целью убийства, из корыстных побуждений… произвел не менее 60 выстрелов», однако никто из находившихся в доме не пострадал, сообщает РИА Новости.

    Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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