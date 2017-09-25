В Подмосковье 10-летний школьник погиб, надышавшись освежителем воздуха

Следователи выясняют обстоятельства гибели школьника в подмосковном Ногинске.
По данным правоохранительных органов, четверо школьников купили в магазине освежитель воздуха и стали вдыхать его пары. В этот момент у одного из детей случилась острая сердечная недостаточность. Прибывшие на место ЧП медики спасти 10-летнего ребенка не смогли.
Сейчас следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, обстоятельства трагедии выясняются, сообщили в подмосковном управлении СК.
Сейчас следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, обстоятельства трагедии выясняются, сообщили в подмосковном управлении СК.
Комментарии