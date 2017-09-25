Мертвый мужчина полгода пролежал в вентиляционной шахте дома в Москве

В вентиляционной шахте выселенного дома в районе Царицыно на юге столицы нашли мертвого мужчину.
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Погибший, которому на вид 35–40 лет, был обнаружен в вентиляционной шахте дома на улице Медиков. Как отметили в столичном управлении СК, смерть мужчины наступила не менее 6 месяцев назад.
По данному факту проводится доследственная проверка. Причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту проводится доследственная проверка. Причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
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