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    Мертвый мужчина полгода пролежал в вентиляционной шахте дома в Москве

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    Мертвый мужчина полгода пролежал в вентиляционной шахте дома в Москве

    Мертвый мужчина полгода пролежал в вентиляционной шахте дома в Москве

    В вентиляционной шахте выселенного дома в районе Царицыно на юге столицы нашли мертвого мужчину.

    Погибший, которому на вид 35–40 лет, был обнаружен в вентиляционной шахте дома на улице Медиков. Как отметили в столичном управлении СК, смерть мужчины наступила не менее 6 месяцев назад.

    По данному факту проводится доследственная проверка. Причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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