Орешкин предсказал резкое сокращение трудоспособного населения в РФ

Глава Минэкономразвития ожидает резкого сокращения трудоспособного населения в России в ближайшие пять лет.
В ближайшие 5–6 лет Россия будет терять до 800 тысяч населения трудоспособного возраста ежегодно из-за особенностей демографической ситуации в стране. Об этом в понедельник заявил глава Минэкономразвития максим Орешкин, выступая на конференции Внешэкономбанка.
По словам Орешкина, демографическая ситуация в России остается одной из самых тяжелых в мире. Минимум рождаемости был достигнут в 1999 году, и люди этого поколения сейчас вступают в трудоспособный возраст. Министр прогнозирует, что число граждан трудоспособного возраста в стране продолжит сокращаться в ближайшие годы.
«Спасением», по мнению министра, должно стать применение новых технологий. С их помощью удастся повысить производительность труда и стимулировать дальнейший рост экономики. Кроме того, новые технологии «будут помогать людям уже сложившимся получать новые знания, развиваться, менять места работы», передает слова Орешкина ТАСС.
По словам Орешкина, демографическая ситуация в России остается одной из самых тяжелых в мире. Минимум рождаемости был достигнут в 1999 году, и люди этого поколения сейчас вступают в трудоспособный возраст. Министр прогнозирует, что число граждан трудоспособного возраста в стране продолжит сокращаться в ближайшие годы.
«Спасением», по мнению министра, должно стать применение новых технологий. С их помощью удастся повысить производительность труда и стимулировать дальнейший рост экономики. Кроме того, новые технологии «будут помогать людям уже сложившимся получать новые знания, развиваться, менять места работы», передает слова Орешкина ТАСС.
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