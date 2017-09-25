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    Истребитель на шоу в Италии мог упасть из-за недомогания летчика

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    • Фото: NC.Official.Gamer / youtube.com
    Истребитель на шоу в Италии мог упасть <nobr>из-за</nobr> недомогания летчика

    Истребитель на шоу в Италии мог упасть из-за недомогания летчика

    Истребитель на шоу в Италии мог упасть <nobr>из-за</nobr> недомогания летчика
  • Фото: NC.Official.Gamer / youtube.com

    • Техническая неполадка или болезнь пилота могли стать причиной крушения истребителя на авиашоу в Италии.

    В Минобороны Италии расследуют крушения истребителя «Тайфун» на авиашоу в Италии. Авиакатастрофа произошла на глазах у зрителей. Многочисленные очевидцы сняли на видео момент, когда пикирующий истребитель на полном ходу врезается в воду. Пилот, 36-летний капитан ВВС Италии Габриэле Орланди, не успел катапультироваться и погиб.

    смотретьНа авиашоу в Италии разбился истребитель
    На авиашоу в Италии разбился истребитель
    Следствие пока рассматривает две версии крушения — техническую неполадку или недомогание летчика, сообщает итальянский новостной радиоканал «РАИ-Радио-1».

    Авиашоу AirShow 2017 проходило в итальянском городе Террачина. Номер с участием «Тайфуна» должен был стать предпоследним перед финальным выступлением легендарной группы высшего пилотажа «Фречче триколори».

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