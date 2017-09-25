Сын экс-губернатора Хабаровского края задержан за избиение пенсионера

Сына
экс-губернатора Хабаровского края Дмитрия Ишаева задержали и доставили в суд.
Сына бывшего губернатора заподозрили в том, что он жестоко избил своего 63-летнего тестя. Пострадавший был доставлен в реанимацию с ушибом головного мозга, переломом свода черепа, гематомами и переломом нижней челюсти.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Дмитрий Ишаев был задержан, сегодня суд изберет ему меру пресечения, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Виктор Ишаев был главой Хабаровского края с 1991 года. В апреле 2009 года его отправили в отставку по собственному желанию. После этого был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (до 2013 года).
По данному факту возбуждено уголовное дело. Дмитрий Ишаев был задержан, сегодня суд изберет ему меру пресечения, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Виктор Ишаев был главой Хабаровского края с 1991 года. В апреле 2009 года его отправили в отставку по собственному желанию. После этого был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (до 2013 года).
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