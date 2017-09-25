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    Сын экс-губернатора Хабаровского края задержан за избиение пенсионера

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    • Фото: vk.com
    Сын <nobr>экс-губернатора</nobr> Хабаровского края задержан за избиение пенсионера

    Сын экс-губернатора Хабаровского края задержан за избиение пенсионера

    Сын <nobr>экс-губернатора</nobr> Хабаровского края задержан за избиение пенсионера
  • Фото: vk.com

    • Сына экс-губернатора Хабаровского края Дмитрия Ишаева задержали и доставили в суд.

    Сына бывшего губернатора заподозрили в том, что он жестоко избил своего 63-летнего тестя. Пострадавший был доставлен в реанимацию с ушибом головного мозга, переломом свода черепа, гематомами и переломом нижней челюсти.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Дмитрий Ишаев был задержан, сегодня суд изберет ему меру пресечения, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Виктор Ишаев был главой Хабаровского края с 1991 года. В апреле 2009 года его отправили в отставку по собственному желанию. После этого был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (до 2013 года).

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