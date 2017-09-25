Лидер «Христианского государства» был судим за разбой и убийство

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин, заключенный под стражу на два месяца за давление на кинотеатры в связи с показом фильма «Матильда», ранее был судим.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Калинин имеет судимость за убийство, разбой и подделку документов.
Источник: «Александр Калинин был судим по части 2 статьи 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами), по части 3 статьи 162 (разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере) и по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов)».
По словам источника, в 2002 году Норильский городской суд приговорил лидера «Христианского государства» к восьми годам лишения свободы.
Напомним, ранее Таганский суд Москвы арестовал Калинина на два месяца. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Сам Калинин свою вину отрицает.
Между тем режиссер Алексей Учитель уже заявил, что поддерживает действия правоохранительных органов и выразил надежду, что задержание Калинина положительно скажется на прокате фильма «Матильда».
Отметим, что ранее Калинина задержали по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Тогда он был допрошен и отпущен под подписку о невыезде, так как непосредственно не участвовал в поджоге автомобилей. Также по делу были задержаны еще три человека, в том числе Александр Баянов, который признался в поджоге кинотеатра в Ярославле и офиса Учителя в Петербурге, а также брат Калинина Юрий и Денис Манталуц. Все трое арестованы до 11 ноября.
Источник: «Александр Калинин был судим по части 2 статьи 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами), по части 3 статьи 162 (разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере) и по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов)».
По словам источника, в 2002 году Норильский городской суд приговорил лидера «Христианского государства» к восьми годам лишения свободы.
Напомним, ранее Таганский суд Москвы арестовал Калинина на два месяца. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Сам Калинин свою вину отрицает.
Между тем режиссер Алексей Учитель уже заявил, что поддерживает действия правоохранительных органов и выразил надежду, что задержание Калинина положительно скажется на прокате фильма «Матильда».
Отметим, что ранее Калинина задержали по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Тогда он был допрошен и отпущен под подписку о невыезде, так как непосредственно не участвовал в поджоге автомобилей. Также по делу были задержаны еще три человека, в том числе Александр Баянов, который признался в поджоге кинотеатра в Ярославле и офиса Учителя в Петербурге, а также брат Калинина Юрий и Денис Манталуц. Все трое арестованы до 11 ноября.
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