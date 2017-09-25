В Москве атмосферное давление побило рекорд 1973 года

В Москве побит рекорд атмосферного давления
44-летней давности.
Сегодня утром атмосферное давление в столице достигло 766,6 мм ртутного столба. Таким образом, был перекрыт максимум не только для 25 сентября, но и для всего месяца.
До этого рекордно высокое атмосферное давление было зафиксировано в 1973 году (766,1 мм ртутного столба).
При этом синоптики считают, что рекордно высокое давление сохранится в Москве 26 и 27 сентября, и не исключают, что будет установлен новый максимум, сообщает портал «Метеоновости».
До этого рекордно высокое атмосферное давление было зафиксировано в 1973 году (766,1 мм ртутного столба).
При этом синоптики считают, что рекордно высокое давление сохранится в Москве 26 и 27 сентября, и не исключают, что будет установлен новый максимум, сообщает портал «Метеоновости».
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